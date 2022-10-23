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Окупант розповів, як мародерив у "незайманому" українському селі (перехоплення)

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Україна, Неділя 23 жовтня 2022 18:55
Окупант розповів, як мародерив у "незайманому" українському селі (перехоплення) Фото: окупант зізнався у мародерстві в Україні (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не приховують, що масово мародерять в українських містах та селах. Після цього, не соромлячись, їх обстрілюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки розмови окупантів.

"Короче, заехали в село нетронутое, поняла? Их (інших окупантів, - ред.) уже отвели и заехали мы, тут пиз*ец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче в*ебали и все. Начали теперь по селу пиз*ячить. Люди ах*евшие, говорят уходите отсюда", - розповів він.

Раніше з перехоплення СБУ стало відомо, що у російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка. Їх Росія кидає у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.

Ще один окупант розповів своїй родичці про вживання наркотиків та алкоголю під час перебування у тимчасово окупованому регіоні.

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