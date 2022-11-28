Окупанти не розраховують, що стримають ЗСУ при форсуванні Дніпра: карти боїв

Російські окупанти продовжують зводити оборонні споруди на лівому березі Дніпра на Херсонщині, проте загарбники розуміють, що не зможуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні України.

Оборонні позиції окупантів у східній частині Херсонської області

Російські військові чітко оцінюють, що українські сили можуть форсувати річку Дніпро та вести контрнаступальні операції у східній частині Херсонської області, можливо, загрожуючи всім критично важливим наземним комунікаціям від Криму до материкової частини країни.

Окупанти рили траншеї та райони зосередження на сході Херсона з початку жовтня 2022 року, явно готуючись до відступу із західного берега Дніпра та Херсона. Російські війська готуються або до ешелонованої оборони, або проведення оперативних чи стратегічних операцій щодо відстрочки.

Російські сили явно не розраховують, що зможуть перешкодити українським військам перейти річку, і загарбники не надають пріоритету оборонним позиціям, щоб зупинити таку переправу.

Російські військові створюють умови для тривалої оборони на сході Херсонської області, що дозволить створити міцний український плацдарм на східному березі Дніпра.

У цій оцінці розглядається схема російської оборони та оцінюються очікування щодо ходу операцій, які, ймовірно, визначатимуть виключно цю схему. У матеріалі не робиться спроб визначити, чи мають намір українські сили форсувати, чи здатні вони форсувати Дніпро у цьому регіоні, і не дається прогнозу щодо того, чи зроблять вони таку спробу, зауважують в ISW.

Супутникові знімки показують, що російські сили приділяють першочергову увагу копанню траншів та зведенню протитанкових оборонних споруд типу "зуб дракона" вздовж укріплень, які з'єднують російські сили на східному (лівому) березі річки Дніпро з південно-східними тиловими районами в Херсонській області. також із східними тилами в районі Мелітополя Запорізької області.

Більшість цих польових укріплень розташована безпосередньо на самих GLOC і в основному орієнтована перпендикулярно до самих доріг. Таким чином, вони більше схожі на ретельно продумані блокпости, ніж на частини згуртованих оборонних ліній, що простяглися через кілька GLOC та полів.

Російські сили також сильно зміцнили смугу землі шириною 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.

Ці оборонні позиції загарбників дозволяють припустити, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Ряд російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї свідчить про те, що російські сили не розраховують зберегти позиції на самій косі, якщо ЗСУ зроблять контратаку по косі; скоріше, російські сили очікують, що українські війська займуть Кінбурнську косу, але мають намір завадити їм просунутися на материкову частину Херсонської області та захиститися від десантного нападу на землі, які безпосередньо оточують з'єднання коси з материковою частиною Херсонської області.

Багаторівневі лінії оборони надають російським військам кілька запасних позицій, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться недоторканою. Оборона поблизу коси свідчить про те, що російські сили занепокоєні тим, що ЗСУ можуть закріпитися на косі або поряд з нею та використовувати цю базу для наступу із заходу на свої оборонні позиції, які в іншому зазвичай орієнтовані на захист від контрнаступних операцій із півночі.

Російські оборонні позиції оптимізовані для захисту від українських сил, які намагаються просуватися вздовж GLOC, а не рухатися пересіченою місцевістю, як це робили раніше ЗСУ.

Окупанти зосередили більшу частину своєї оборони в кількох точках по обидва боки критичних GLOC, встановивши лише кілька на відкритих полях між шосе. Тим не менш, українські сили раніше здійснювали тривалі переходи по пересіченій місцевості в Харківській області, щоб отримати вигоду зі свого успіху в прориві російських оборонних рубежів у районі Балаклії, що дозволило їм швидше просунутися та оточити російські опорні пункти, такі як Куп'янськ та Ізюм, та витіснити російські війська з річки Сіверський Донець у Харківській області до міжнародного кордону на більшій частині області.

При цьому більшість російських польових укріплень у східній частині Херсонщини оптимізовані для захисту від наїздів уздовж доріг і будуть дуже вразливими для оточення у відкритій сільській місцевості.

Багато з укріплень через дороги не простягаються далеко за межі самих доріг, часто досить далеко, щоб забезпечити гарні поля для вогню з обох боків на саму дорогу. Більшість цих позицій мають відкриті фланги, які закінчуються серед полів. Фланги часто не захищені (відведені назад) або інакше добре спроектовані для стримування або захисту від атак з боків або з тилу. Більше того, чимала кількість цих позицій не перебуває на відстані тактичної підтримки одна від одної, що зробило б кожну з них уразливою для тактичних обходів України.

На супутникових знімках видно, що російські сили збудували протитанкові споруди на кшталт "зуб дракона" навколо своїх позицій безпосередньо на дорогах, але ці протитанкові комплекси не простягаються досить далеко у відкриті поля, щоб не дати українським танкам та іншій гусеничній техніці оточити російські позиції.

Тактичні уразливості цих оборонних позицій відбиваються в аналогічній вразливості на оперативному рівні. Російським військам загрожувала б атака на їхніх неприкритих флангах або навіть повне оточення, якби українські війська змогли форсувати Дніпро як у районі міста Херсон - Нова Каховка на північ від більшості російських укріплень, так і розпочати масштабну механізовану кампанію з бази на Кінбурнській косі чи поруч із ній на захід від більшості укріплень.

Російські сили можуть намагатись затримати (уповільнити), а не захистити (зупинити) український наступ на східному (лівому) березі Дніпра. Імовірно, російські сили зволікатимуть доти, доки вони не зможуть перекинути додаткові підкріплення, щоб або зупинити, або сповільнити прорив українських сил через другорядні та третинні лінії оборони, які захищають критично важливі GLOC як у Криму, так і в західній частині Запорізької області.

Незрозуміло, чи передбачає російське військове керівництво місію із затримки на оперативному чи стратегічному рівні, пишуть аналітики ISW.

Затримка на оперативному рівні вимагала б утримання досить довго, щоб дозволити силам, які вже перебувають на театрі воєнних дій, переміститися з інших районів у східну частину Херсонщини.

Затримка на стратегічному рівні означала б утримання досить довго, щоб дати час для новомобілізованих частин для прибуття на театр бойових дій. Різниця полягає насамперед у сприйнятті російськими військовими просторово-часових відносин у цій сфері, зазначають аналітики.

Російським силам, ймовірно, знадобилося б багато місяців, щоб прорватися через українську оборонну систему, якби українці збудували таку, як описана у цьому звіті, йдеться у матеріалі.

Якщо російські сили очікують, що українським силам знадобляться місяці, щоб прорвати їхню оборону в цьому регіоні, вони можуть розумно очікувати, що додаткові мобілізовані сили або частково навчені новобранці прибудуть вчасно, щоб зупинити і, можливо, повернути назад український контрнаступ.