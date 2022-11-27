ЗСУ успішно вдарили по окупантах під Сватовим, а РФ комплектує підрозділи, - Генштаб
Українські військові нанесли удар по ворожому обʼєкту під Сватовим (Луганська область), де знаходилися десятки окупантів. Тим часом росіяни намагаються доукомплектувати свої підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За даними українського військового командування, противник зараз переміщує особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. При цьому окупанти планують перекинути окремі підрозділи з Білорусі на тимчасово окуповані території України.
В свою чергу у Генштабі підтверджують, що у пʼятницу, 25 листопада, українські військові обстріляли ворожий обʼєкт в районі Сватового, де перебували близько 70 військових РФ. Кількість поранених та загиблих ще уточнюється.
"Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - додають у Генштабі.
Ситуація на окремих напрямках:
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
- На Сіверському напрямку у районах російських Брянської та Курської областей підрозділи РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону. Також вони ведуть провокаційні дії.
- На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку вороги намагаються утримати оборону. Обстріли зафіксовані біля Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового у Харківській області.
- На Лиманському напрямку окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступу і обстріляли з артилерії райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни також намагаються наступати. Обстріли були біля населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку противник з артилерії обстріляв позиції українських захисників та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку росіяни обороняються. Вони здійснили обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону і не припиняє артилерійські обстріли правобережної частини Херсонської області.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки на Донецькому напрямку.
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