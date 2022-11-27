ЗСУ відбивають ворожі атаки на Білогорівку та просуваються на Харківському напрямку, - Гайдай

Ситуація у зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

Росіяни не можуть просунутись у напрямку Білогорівки, але щоденно продовжують свої атаки, які здійснюються за принципом: обстріли - наступи.

Важкі бої тривають на Харківського напрямку, на лінії Сватово - Кремінна. Українські захисники мають там певний успіх та потрохи просуваються вперед.

Гайдай також розповів про руйнування у населених пунктах. Так, за його словами, від Білогорівки залишилася лише назва, - там немає жодного вцілілого будинку. У Макіївці ситуація не така погана, але там також обстріляні всі будинки, жити в них не можна.

У Невському половина будинків зруйновані повністю, друга половинна - обстріляна. Вціліли декілька будинків, там продовжують жити близько 150 людей. Українські правоохоронці вмовляють їх виїжджати, оскільки населені пункти продовжують обстрілюватись російськими окупантами.