ЗСУ відбивають ворожі атаки на Білогорівку та просуваються на Харківському напрямку, - Гайдай
Ситуація у зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
Росіяни не можуть просунутись у напрямку Білогорівки, але щоденно продовжують свої атаки, які здійснюються за принципом: обстріли - наступи.
Важкі бої тривають на Харківського напрямку, на лінії Сватово - Кремінна. Українські захисники мають там певний успіх та потрохи просуваються вперед.
Гайдай також розповів про руйнування у населених пунктах. Так, за його словами, від Білогорівки залишилася лише назва, - там немає жодного вцілілого будинку. У Макіївці ситуація не така погана, але там також обстріляні всі будинки, жити в них не можна.
У Невському половина будинків зруйновані повністю, друга половинна - обстріляна. Вціліли декілька будинків, там продовжують жити близько 150 людей. Українські правоохоронці вмовляють їх виїжджати, оскільки населені пункти продовжують обстрілюватись російськими окупантами.
Нагадаємо, раніше Гайдай припускав, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" з Луганського напряму, коли почнуться морози.
Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти зазнали великих втрат в Луганській області.
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