Оккупанты не рассчитывают, что сдержат ВСУ при форсировании Днепра: карты боев

Российские оккупанты продолжают возводить оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако захватчики понимают, что не смогут остановить контрнаступление ВСУ на юге Украины.

Оборонительные позиции оккупантов в восточной части Херсонской области

Российские военные четко оценивают, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и вести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, возможно, угрожая всем критически важным наземным коммуникациям от Крыма до материковой части страны.

Оккупанты рыли траншеи и районы сосредоточения на востоке Херсона с начала октября 2022 года, явно готовясь к отступлению с западного берега Днепра и Херсона. Российские войска готовятся либо к эшелонированной обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций отсрочки.

Российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и захватчики не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую ​​переправу.

Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что может позволить создать прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

В данной оценке рассматривается схема российской обороны и оцениваются ожидания относительно потока операций, которые, вероятно, будут определять исключительно эту схему. В материале не делается попыток определить, намерены ли украинские силы форсировать или способны ли они форсировать Днепр в этом регионе, и не дается прогноза относительно того, предпримут ли они такую ​​попытку отмечают в ISW.

Спутниковые снимки показывают, что российские силы уделяют первоочередное внимание рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений типа "зуб дракона" вдоль укреплений, которые соединяют российские силы на восточном (левом) берегу реки Днепр с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тылами в районе Мелитополя Запорожской области.

Большинство этих полевых укреплений расположено непосредственно на самих GLOC и в основном ориентировано перпендикулярно самим дорогам. Таким образом, они больше похожи на тщательно продуманные блокпосты, чем на части сплоченных оборонительных линий, протянувшихся через несколько GLOC и полей.

Российские силы также сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Эти оборонительные позиции захватчиков позволяют предположить, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

Ряд российских укреплений на Кинбурнской косе и вокруг нее свидетельствует о том, что российские силы не рассчитывают сохранить позиции на самой косе, если ВСУ предпримут контратаку по косе; скорее, российские силы ожидают, что украинские войска займут Кинбурнскую косу, но намереваются помешать им продвинуться на материковую часть Херсонской области и защититься от десантного нападения на земли, непосредственно окружающие соединение косы с материковой частью Херсонской области.

Многоуровневые линии обороны предоставляют российским войскам несколько запасных позиций, если одна линия обороны падет, а остальные останутся нетронутыми. Оборона вблизи косы свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены тем, что ВСУ могут закрепиться на косе или рядом с ней и использовать эту базу для наступления с запада на свои оборонительные позиции, которые в остальном обычно ориентированы на защиту от контрнаступательных операций с севера.

Российские оборонительные позиции оптимизированы для защиты от украинских сил, пытающихся продвигаться вдоль GLOC, а не двигаться по пересеченной местности, как это делали ранее ВСУ.

Оккупанты сосредоточили большую часть своей обороны в нескольких точках по обе стороны критических GLOC, установив лишь несколько на открытых полях между шоссе. Тем не менее, украинские силы ранее совершали длительные переходы по пересеченной местности в Харьковской области, чтобы извлечь выгоду из своего успеха в прорыве российских оборонительных рубежей в районе Балаклеи, что позволило им быстрее продвинуться и окружить российские опорные пункты, такие как Купянск и Изюм, и вытеснить российские войска из реки Северский Донец в Харьковской области до международной границы на большей части области.

При этом большинство российских полевых укреплений в восточной части Херсонщины оптимизированы для защиты от наездов вдоль дорог и будут очень уязвимы для окружения в открытой сельской местности.

Многие из укреплений через дороги не простираются далеко за пределы самих дорог, часто достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля для огня с обеих сторон на саму дорогу. Большинство этих позиций имеют открытые фланги, заканчивающиеся посреди полей. Фланги часто не защищены (отведены назад) или иным образом хорошо спроектированы для сдерживания или защиты от атак с боков или с тыла. Более того, многие из этих позиций не находятся на расстоянии тактической поддержки друг от друга, что сделало бы каждую из них уязвимой для тактических обходов Украины.

На спутниковых снимках видно, что российские силы построили противотанковые сооружения типа "зуб дракона" вокруг своих позиций непосредственно на дорогах, но эти противотанковые комплексы не простираются достаточно далеко в открытые поля, чтобы не дать украинским танкам и другой гусеничной технике окружить российские позиции.

Тактические уязвимости этих оборонительных позиций отражаются в аналогичной уязвимости на оперативном уровне. Российским войскам угрожала бы атака на их неприкрытых флангах или даже полное окружение, если бы украинские войска смогли форсировать Днепр как в районе города Херсон - Новая Каховка к северу от большинства российских укреплений, так и начать масштабную механизированную кампанию из база на Кинбурнской косе или рядом с ней к западу от большинства укреплений.

Российские силы могут пытаться задержать (замедлить), а не защитить (остановить) украинское наступление на восточном (левом) берегу Днепра. Предположительно, российские силы будут медлить до тех пор, пока они не смогут перебросить дополнительные подкрепления, чтобы либо остановить, либо замедлить прорыв украинских сил через второстепенные и третичные линии обороны, которые защищают критически важные GLOC как в Крыму, так и в западной части Запорожской области.

Неясно, предвидит ли российское военное руководство миссию по задержке на оперативном или стратегическом уровне, пишут аналитики ISW.

Задержка на оперативном уровне потребовала бы удержания достаточно долго, чтобы позволить силам, уже находящимся на театре военных действий, переместиться из других районов в восточную часть Херсонской области.

Задержка на стратегическом уровне означала бы удержание достаточно долго, чтобы дать вновь мобилизованным частям время для прибытия на театр военных действий. Разница заключается прежде всего в восприятии российскими военными пространственно-временных отношений в этой сфере, отмечают аналитики.

Российским силам, вероятно, потребовалось бы много месяцев, чтобы прорваться через украинскую оборонительную систему, если бы украинцы построили такую, как описанная в этом отчете, говорится в материале.

Если российские силы ожидают, что украинским силам потребуются месяцы, чтобы прорвать их оборону в этом регионе, они могут разумно ожидать, что дополнительные мобилизованные силы или частично обученные новобранцы прибудут вовремя, чтобы остановить и, возможно, обратить вспять украинское контрнаступление.