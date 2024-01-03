Оккупанты разместили в Севастополе радиолокационный комплекс, партизаны нашли его (фото)
Российские захватчики разместили в оккупированном Севастополе радиолокационную станцию "Небо-М". Партизаны обнаружили ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Российский радиолокационный комплекс был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя. Партизаны предполагают, что это может быть мобильный радиолокационный комплекс для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".
Как отмечается, эта станция обычно используется для выявления малых и малозаметных целей.
Партизаны считают, что россияне могут использовать РЛС "Небо-М" для защиты своих военных и техники от беспилотников.
Фото: партизаны обнаружили в Севастополе РЛС "Небо-М" (t.me/atesh_ru)
Ситуация в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышат взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Так, 21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он заброшен и не использовался.
Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", находившемуся в Феодосийском порту.
В результате удара корабль был уничтожен. Предполагается, что на его борту находились беспилотники "Шахед", из-за чего взрыв был очень мощным.
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