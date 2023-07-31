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Окупанти розмістили понад 200 військових в навчальних закладах Луганської області, - Генштаб

Фото: росіяни розмістили понад 200 військових в Луганській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти розмістили понад 200 військових в навчальних закладах Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців", - повідомили в штабі.

Водночас з даними Генштабу, в населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів.

Нагадаємо, ми писали, що через контрнаступ українських сил Росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких щойно мобілізували.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони вже понад місяць ведуть контрнаступ на фронті після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Наразі ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також кілька позицій, окупованих з 2014 року під Красногорівкою Донецької області. Зокрема, вчора, 27 липня, стало відомо про звільнення села Старомайорське на Донеччині.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують вести контрнаступальні операції одразу на кількох напрямках. Повідомляється про просування у західній частині Запорізької області та на Бахмутському напрямку. На цьому тлі в Кремлі намагаються зобразити український контрнаступ, як невдалий, щоб підняти моральний дух окупантів.

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