Оккупанты разместили более 200 военных в учебных заведениях Луганской области, - Генштаб

"Так, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области, противник разместил около 100 российских военнослужащих", - сообщили в штабе.

В то же время по данным Генштаба, в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.

Напомним, мы писали, что из-за контрнаступления украинских сил Россия перебрасывает на фронт в Украине неподготовленных военных, которые только что мобилизовали.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны уже больше месяца ведут контрнаступление на фронте после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В настоящее время ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также несколько позиций, оккупированных с 2014 года под Красногоровкой Донецкой области. В частности, вчера, 27 июля, стало известно об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

При этом, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают вести контрследующие операции сразу на нескольких направлениях. Сообщается о продвижении в западной части Запорожской и Бахмутском направлении. На этом фоне в Кремле пытаются изобразить украинское контрнаступление как неудачное, чтобы поднять моральный дух оккупантов.

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