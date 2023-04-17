Окупанти розграбували заклади освіти в Енергодарі, - ЦНС

Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Цього разу вони пограбували школи та садочки в Енергодарі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр нацспротиву.
"В Енергодарі окупанти займаються мародерством навчальних закладів та дитсадків. Так, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків. Зокрема вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі!" - йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.
"До того ж така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, росіяни намагаються "легітимізувати" мародерство покинутих будинків на Донбасі.
Також раніше ми писали про те, що росіяни вивезли обладнання із Запорізької АЕС.
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