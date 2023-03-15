Росіяни намагаються "легітимізувати" мародерство покинутих будинків на Донбасі, - ЦНС
Окупаційна адміністрація захоплених районів Донецької області оголосила про створення "нотаріальної палати". Фактично це спроби "легітимізувати" мародерство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "нотаріуси" аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо власності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити "безхазяйним" й потім відібрати.
"Будь-які візії з боку таких "“нотаріусів" й будь-які документи окупантів юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані. Всі ж "нотаріуси" по акту є грабіжниками та будуть нести відповідальність після деокупації регіону", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни стали активніше займатися мародерством. Вони переважно намагаються вкрасти транспортні засоби.
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