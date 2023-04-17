Оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре, - ЦНС

Россияне продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях. На этот раз они ограбили школы и садики в Энергодаре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр нацсопротивления.
"В Энергодаре оккупанты занимаются мародерством учебных заведений и детсадов. Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель!" - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению.
"К тому же такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", - добавляют в сообщении.
Напомним, россияне пытаются "легитимизировать" мародерство заброшенных домов в Донбассе.
Также ранее мы писали, что россияне вывезли оборудование из Запорожской АЭС.
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