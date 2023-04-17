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Оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре, - ЦНС

Фото: оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях. На этот раз они ограбили школы и садики в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр нацсопротивления.

"В Энергодаре оккупанты занимаются мародерством учебных заведений и детсадов. Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель!" - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению.

"К тому же такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", - добавляют в сообщении.

Напомним, россияне пытаются "легитимизировать" мародерство заброшенных домов в Донбассе.

Также ранее мы писали, что россияне вывезли оборудование из Запорожской АЭС.

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