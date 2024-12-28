Окупанти розбігаються? Командування РФ примушує продовжувати контракти, - "АТЕШ"

Як повідомив агент "АТЕШ" із числа морпіхів 61-ї окремої бригади морської піхоти, на солдатів тиснуть і відпустку дають тільки тим, хто погоджується на продовження контракту.

"При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт або уникнути його продовження", - йдеться в повідомленні.

На такі заходи командування йде через проблеми з набором "добровольців". Водночас наростають проблеми із забезпеченням, гроші виплачують із затримками, а в разі загибелі на полі бою немає гарантій, що не залишать там і не запишуть як "зниклого безвісти".

"Ми бачимо дедалі більше підтверджень того, що російські командири не зважають на втрати і ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому цілком очікувано, що люди відмовляються подовжувати контракти", - додали в "АТЕШ" і пропонують морпіхам приєднатися до руху, щоб наблизити завершення війни.