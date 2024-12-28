Оккупанты разбегаются? Командование РФ принуждает продлевать контракты, - "АТЕШ"

Российское командование на оккупированной части Херсонской области заставляет военных продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Как сообщил агент "АТЕШ" из числа морпехов 61-й отдельной бригады морской пехоты, на солдат давят и отпуск дают только тем, кто соглашается на продление контракта.
"При этом все больше военнослужащих пытается сбежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления", - говоорится в сообщении.
На такие меры командование идет из-за проблем с набором "добровольцев". В то же время нарастают проблемы с обеспечением, деньги выплачивают с задержками, а в случае гибели на поле боя нет гарантий, что не оставят там и не запишут как "пропавшего без вести".
"Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не считаются с потерями и относятся к своим людям в первую очередь как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты", - добавили в "АТЕШ" и предлагают морпехам присоединиться к движению, чтобы приблизить завершение войны.
Напомним, ранее сообщалось, что партизаны провели разведку на заводе "Кремний ЭЛ" в Брянске. Который обеспечивает электроникой российские ракеты и истребители и уже был атакован Силами обороны Украины.
А до этого выявили новые укрепления оккупантов в Крыму
"АТЕШ" - это партизанское движение, сформированное на фоне российского вторжения в Украину на оккупированных территориях и в России. Название переводится с крымскотатарского языка как "огонь".
Партизаны занимаются разведкой в Крыму, на других территориях и передают украинским военным информацию о системах ПВО, военных базах и складах, перемещениях и составе войск. У движения есть свои информаторы в российской армии.
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