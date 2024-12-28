Партизани провели розвідку заводу в Брянську, який вже атакували ЗСУ

Фото: партизани провели розвідку заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську (кадр з відео)

Партизани розвідали завод "Кремній ЕЛ" у Брянську. Він забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі і вже був атакований ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент успішно провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську - одного з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії", - йдеться в повідомленні. Що відомо про завод "Кремній ЕЛ" Завод виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які використовуються в стратегічно важливих системах озброєння. Ці компоненти застосовуються в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних системах С-300 і С-400, а також у бортовій електроніці літаків "МіГ" і Су. Партизани провели розвідку заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську (t.me/atesh_ua) Понад 90% продукції заводу спрямовується на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для армії РФ.