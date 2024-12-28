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Партизани провели розвідку заводу в Брянську, який вже атакували ЗСУ

Росія, Субота 28 грудня 2024 08:30
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Партизани провели розвідку заводу в Брянську, який вже атакували ЗСУ Фото: партизани провели розвідку заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали завод "Кремній ЕЛ" у Брянську. Він забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі і вже був атакований ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент успішно провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську - одного з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про завод "Кремній ЕЛ"

Завод виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які використовуються в стратегічно важливих системах озброєння.

Ці компоненти застосовуються в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних системах С-300 і С-400, а також у бортовій електроніці літаків "МіГ" і Су.

Партизани провели розвідку заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську (t.me/atesh_ua)

Понад 90% продукції заводу спрямовується на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для армії РФ.

Атаки Сил оборони на завод "Кремній ЕЛ" у Брянську

У жовтні 2024 року завод "Кремній Ел" вже зазнавав атаки безпілотників. Тоді атака призвела до пошкодження виробничих потужностей і порушення енергопостачання. Пізніше керівництво заводу заявило про зупинку роботи після атаки дронів.

Крім того, у червні у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел". Також під удар потрапила і військова частина.

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