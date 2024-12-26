Партизани викрили нові укріплення окупантів у Криму (фото)

Партизани нещодавно провели розвідку поблизу населеного пункту Чорноморське в Криму, де виявили нові оборонні споруди та склади зі зброєю й технікою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Окупанти, намагаючись приховати свої позиції, постійно укріплюються на узбережжі. Проте координати нових об’єктів швидко стають відомі українській стороні завдяки "АТЕШ".

Зокрема, агенти руху встановили нове місцезнаходження складів спеціальної техніки, тренувальних майданчиків і укріплених позицій.

Зібрану інформацію вже було передано Силам оборони України для подальших дій.

За словами представників "АТЕШ", найближчим часом окупантам, ймовірно, доведеться знову змінювати свої позиції через ефективні удари української армії.

Фото: укріплення окупантів в Криму (t.me atesh_ua)

Росіяни в окупованому Криму

Після окупації Криму в 2014 році півострів перетворився на військову базу РФ, центр репресій проти місцевого населення та осередок екологічних злочинів росіян.

Будь-яка проукраїнська діяльність, зокрема використання української символіки чи мови, карається окупантами. Зокрема, росіяни вважають "диверсантами" тих мешканців Криму, хто святкує Різдво 25 грудня.

З початком повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як плацдарм для атак на українські території. Саме звідти окупанти запускають ракети, безпілотники та здійснюють авіаудари по містах України.