Оккупанты в Рождество обстреляли Сумскую область: есть повреждения
Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Сегодня, 25 декабря оккупанты после часа ночи из минометов обстреляли Середино-Будскую общину. Враг нанес по общине 4 удара, в результате чего было повреждено 6 частных жилищ местных жителей и электросети.
Российские войска также обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумской области. В результате чего на пограничные разорвалась одна вражеская мина.
Напомним, вчера, 24 декабря, российские войска нанесли 87 ударов по общинам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.
Ранее мы писали, что российские войска обстреляли пограничную деревню Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.
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