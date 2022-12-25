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Оккупанты в Рождество обстреляли Сумскую область: есть повреждения

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Сумская область, Воскресенье 25 декабря 2022 22:17
Оккупанты в Рождество обстреляли Сумскую область: есть повреждения Фото: оккупанты в Рождество обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Сегодня, 25 декабря оккупанты после часа ночи из минометов обстреляли Середино-Будскую общину. Враг нанес по общине 4 удара, в результате чего было повреждено 6 частных жилищ местных жителей и электросети.

Российские войска также обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумской области. В результате чего на пограничные разорвалась одна вражеская мина.

Напомним, вчера, 24 декабря, российские войска нанесли 87 ударов по общинам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.

Ранее мы писали, что российские войска обстреляли пограничную деревню Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

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