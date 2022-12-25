Оккупанты в Рождество обстреляли Сумскую область: есть повреждения

Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Сегодня, 25 декабря оккупанты после часа ночи из минометов обстреляли Середино-Будскую общину. Враг нанес по общине 4 удара, в результате чего было повреждено 6 частных жилищ местных жителей и электросети.

Российские войска также обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумской области. В результате чего на пограничные разорвалась одна вражеская мина.