Окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму, - партизани (фото)

Партизани стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту РФ, який розташований у Кілен-бухті у Севастополі (Крим). З'ясувалося, що окупанти ремонтують там кораблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили партизани, цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів - від фрегатів до малих десантних кораблів.
Нещодавно партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно. Пізніше з'ясувалося, що великий десантний корабель, який росіяни пригнали до Севастополя, – це вже відомий "Оленегорский горняк".
Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня 2023 року українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".
Пізніше з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тож вибух був дуже потужним. "Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити ЗСУ. Детальніше – у матеріалі.
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