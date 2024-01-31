RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ремонтируют несколько кораблей ЧФ РФ в Крыму, - партизаны (фото)

Фото: корабли Черноморского флота ремонтирует в Крыму РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны следят за 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота РФ, который расположен в Килен-бухте в Севастополе (Крым). Выяснилось, что оккупанты ремонтируют там корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей ЧФ РФ. Вероятно, восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

 

Как уточнили партизаны, этот завод является стратегическим объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов - от фрегатов до малых десантных кораблей.

Корабли Черноморского флота РФ в Крыму

Недавно партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Российские оккупанты пытались маскировать судно. Позже выяснилось, что большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".

Напомним, в ночь на 26 декабря 2023 года украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным. "Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить ВСУ. Детальнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым