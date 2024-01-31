Оккупанты ремонтируют несколько кораблей ЧФ РФ в Крыму, - партизаны (фото)

"Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей ЧФ РФ. Вероятно, восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили партизаны, этот завод является стратегическим объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов - от фрегатов до малых десантных кораблей.

Корабли Черноморского флота РФ в Крыму

Недавно партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Российские оккупанты пытались маскировать судно. Позже выяснилось, что большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".

Напомним, в ночь на 26 декабря 2023 года украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным. "Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить ВСУ. Детальнее - в материале.