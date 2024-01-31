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Окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму, - партизани (фото)

Крим, Середа 31 січня 2024 10:29
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Окупанти ремонтують кілька кораблів ЧФ РФ у Криму, - партизани (фото) Фото: кораблі Чорноморського флоту ремонтує у Криму РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту РФ, який розташований у Кілен-бухті у Севастополі (Крим). З'ясувалося, що окупанти ремонтують там кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили партизани, цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів - від фрегатів до малих десантних кораблів.

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Криму

Нещодавно партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно. Пізніше з'ясувалося, що великий десантний корабель, який росіяни пригнали до Севастополя, – це вже відомий "Оленегорский горняк".

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня 2023 року українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тож вибух був дуже потужним. "Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити ЗСУ. Детальніше – у матеріалі.

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