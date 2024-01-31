ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ремонтируют несколько кораблей ЧФ РФ в Крыму, - партизаны (фото)

Крым, Среда 31 января 2024 10:29
UA EN RU
Оккупанты ремонтируют несколько кораблей ЧФ РФ в Крыму, - партизаны (фото) Фото: корабли Черноморского флота ремонтирует в Крыму РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны следят за 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота РФ, который расположен в Килен-бухте в Севастополе (Крым). Выяснилось, что оккупанты ремонтируют там корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей ЧФ РФ. Вероятно, восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили партизаны, этот завод является стратегическим объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов - от фрегатов до малых десантных кораблей.

Корабли Черноморского флота РФ в Крыму

Недавно партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Российские оккупанты пытались маскировать судно. Позже выяснилось, что большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".

Напомним, в ночь на 26 декабря 2023 года украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным. "Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить ВСУ. Детальнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России