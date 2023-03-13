Оккупанты ракетами накрыли школу в Авдеевке, есть погибшая

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – рассказал он.

Как сообщалось, 13 марта, российские оккупанты уже трижды обстреляли Авдеевку. Также нанесли авиаракетный удар по территории АКХЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.