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Зранку РФ тричі обстріляла Авдіївку з артилерії та касетними боєприпасами

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Донбас, Понеділок 13 березня 2023 10:32
Зранку РФ тричі обстріляла Авдіївку з артилерії та касетними боєприпасами Фото: з ранку тричі була атакована Авдіївка, за добу поранено 7 людей на Донеччині (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, російські окупанти вже тричі обстріляли Авдіївку. За минулу добу також були атаковані Бахмут та Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зранку росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Горлівському напрямку 4 людини поранено в Бахмуті - відомо про пошкодження 3 багатоповерхівок та адмінбудівлі.

"У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 12 приватних та 4 багатоповерхових будинків", - розповів Кириленко.

Також зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.

За даними очільника ОВА, за добу росіяни поранили 7 жителів Донецької області.

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