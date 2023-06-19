Окупанти не допустили представників ООН до постраждалих від підриву Каховської ГЕС районів

У зв'язку з цим Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"Уряд РФ поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", - заявила гуманітарний координатор ООН.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня окупанти вчинили один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС. В результаті було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

За останніми даними, внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС загинули щонайменше 17 людей.