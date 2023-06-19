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Окупанти не допустили представників ООН до постраждалих від підриву Каховської ГЕС районів

Фото: окупанти не пустили представників ООН до районів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС (t.me/Tsaplienko)
Автор: Константин Широкун

Окупанти відмовили ООН у наданні доступу до районів лівобережжя Херсонської області, які постраждали під час підриву Каховської ГЕС.

Про це заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародної організації.

У зв'язку з цим Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"Уряд РФ поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", - заявила гуманітарний координатор ООН.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня окупанти вчинили один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС. В результаті було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

За останніми даними, внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС загинули щонайменше 17 людей.

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ООНКаховська ГЕСокупанти