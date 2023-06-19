RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты не допустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Фото: оккупанты не пустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы (t.me/Tsaplienko)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты отказали ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.

Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В связи с этим Браун призвала российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются", - заявила гуманитарный координатор ООН.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты совершили одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

По последним данным, в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 17 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНКаховская ГЭСокупанти