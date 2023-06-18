ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 21:28
Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла Фото: Кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС загинули 17 людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Загинули 17 осіб. Із них 13 - унаслідок утоплення, ще четверо дістали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації", - повідомив він.

За його словами, зниклими безвісти вважаються ще 31 особа.

Підтопленими залишаються 876 будинків. Загалом евакуйовано з небезпечних зон 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

"Є важливі успіхи: у Новоронцовському районі частково відновили централізоване водопостачання населення. Процес триває", - повідомив Клименко.

Він також додав, що там, де досі відсутнє водопостачання, організовано підвезення питної та технічної води.

"Загалом підвезено жителям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - повідомив Клименко.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські терористи вчинили один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС. Внаслідок чого затопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховська ГЕС Війна Росії проти України
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом