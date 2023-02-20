ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта, - ЦНС

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 15:35
Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта, - ЦНС Фото: Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и тому подобное в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства", - говорится в сообщении.

При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать. Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после увольнения.

"Заметим, уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида. Также следует отметить, что россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", - добавили в ЦНС.

Напомним, что военные Российской Федерации начали угрожать пенсионерам в Херсонской области прекратить выплату пенсий, если те не примут российский паспорт.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.

В Бриловке и Новокиевке временно оккупированной Херсонской области фиксируются попытки российских захватчиков отобрать жилье у местного населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Донецкая область Херсонская область Запорожская область Война в Украине
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина