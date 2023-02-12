У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення, - Генштаб

Фото: У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення (Getty Images)

У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.