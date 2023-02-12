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У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення, - Генштаб

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Неділя 12 лютого 2023 07:35
У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення, - Генштаб Фото: У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема солдати армії РФ активно ходять по будинках і перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності.

"Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - вказали у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти пропонують гроші за отримання паспорта Росії в одному з сіл Херсонської області.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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