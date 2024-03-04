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Окупанти проводять облави та завозять загони каральних органів в Маріуполь

Маріуполь, Понеділок 04 березня 2024 22:26
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Окупанти проводять облави та завозять загони каральних органів в Маріуполь Фото: окупанти проводять облави в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти посилюють так звані "заходи безпеки" на окупованих територіях перед "виборами". У Маріуполі проводяться облави на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

За даними місцевих жителів. у різних районах міста загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців для пошуку "диверсантів".

Водночас Центр національного спротиву зазначає, що росіяни посилюють присутність спецпризначенців на окупованих територіях через проведення псевдовиборів. До захоплених міст прибувають нові загони російських каральних органів.

"Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців. Ключова ціль - пошук підпілля, аби ті не зривали процес проведення так званих "виборів" президента РФ", - наголосили в міськраді.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, ми писали, що українським пенсіонерам на окупованих територіях загарбники обіцяють одноразову виплату у розмірі 5 тисяч російських рублів. Кошти пропонують на умовах "гуманітарної допомоги", але за умови підпису виборчого бюлетеня.

Зауважимо, що цього року "вибори" у Росії триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

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