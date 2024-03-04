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РФ підкупає пенсіонерів на окупованій території, щоби ті голосували на "виборах", - ЦНС

Укрїна , Понеділок 04 березня 2024 16:12
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РФ підкупає пенсіонерів на окупованій території, щоби ті голосували на "виборах", - ЦНС Фото: загарбники пропонують пенсіонерам на окупованих територіях гроші за голосування на виборах РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українським пенсіонерам на окупованих територіях загарбники обіцяють одноразову виплату у розмірі 5 тисяч російських рублів. Кошти пропонують на умовах "гуманітарної допомоги", але за умови підпису виборчого бюлетеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує "гуманітарну допомогу", але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта РФ", - інформують у ЦНС

Зазначається, що такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію.

Пенсіонери на окупованій території

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити за відмову від українського громадянства та співпрацю з окупаційними адміністраціями.

Крім того, залучити до своїх заходів пенсіонерів вирішили й російські пропагандисти. За зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації.

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