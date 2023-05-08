Окупанти проводять "евакуацію" з Токмака до Бердянська, - Генштаб ЗСУ

У військовому командуванні зазначили, що до процедури так званої "евакуації" підлягають представники місцевої "влади", громадяни, які співпрацюють з інтервентами, а також діти, вчителі та вихователі.

"При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови "евакуювати" дитину", - розповіли військові.

На автозаправках спостерігаються черги за пальним, при цьому росіяни заявили всім водіям, що нових постачань палива не планується.

"В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи", - додали у відомстві.