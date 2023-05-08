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Оккупанты проводят "эвакуацию" из Токмака в Бердянск, - Генштаб ВСУ

Фото: российские оккупанты начали проводить "эвакуацию" из Токмака (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожской области российские захватчики во временно подконтрольном им Токмаке вывозят представителей оккупационной администрации и коллаборантов, а также заставляют местных жителей уезжать из города в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании отметили, что процедуре так называемой "эвакуации" подлежат представители местной "власти", граждане, сотрудничающие с интервентами, а также дети, учителя и воспитатели.

"При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка", - рассказали военные.

На автозаправках наблюдаются очереди за горючим, при этом россияне заявили всем водителям , что новых поставок топлива не планируется.

"В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечалось уничтожение документации этого учреждения", - добавили в ведомстве.

Напомним, за день до этого, 7 мая, в Генштабе ВСУ рассказали о начале россиянами "эвакуации" местных жителей из Энергодара. Также сообщалось, что оккупанты под предлогом "эвакуации" в Запорожской области вывозят награбленное на угнанных автомобилях.

Перед этим мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне и эвакуации населения.

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