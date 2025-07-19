Росіяни протягом чотирьох годин атакували Шостку безпілотниками: які наслідки

Удар по Україні

В ніч на 19 липня росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого горіла багатоповерхівка. Загинула людина.

Також окупанти масовано вдарили по Павлограду ракетами та безпілотниками. Виникли пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

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