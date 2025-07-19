Россияне в течение четырех часов атаковали Шостку беспилотниками: какие последствия

Удар по Украине

В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу дронами, в результате чего горела многоэтажка. Погиб человек.

Также оккупанты массированно ударили по Павлограду ракетами и беспилотниками. Возникли пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.