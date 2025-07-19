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Россияне в течение четырех часов атаковали Шостку беспилотниками: какие последствия

Фото: оккупанты массированно атаковали Шостку (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в ночь на 19 массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области. Есть повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Ночью Шосткинская громада снова подверглась массированному удару со стороны РФ. Почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку ударными БПЛА", - отметил он.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - говорится в сообщении.

 

Удар по Украине

В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу дронами, в результате чего горела многоэтажка. Погиб человек.

Также оккупанты массированно ударили по Павлограду ракетами и беспилотниками. Возникли пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

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