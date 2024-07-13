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Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Суббота 13 июля 2024 04:28
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Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались 12 июля севернее и северо-восточнее города Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор утверждал, что войска РФ имеют устойчивые позиции на южном берегу реки Волчья в центре Волчанска.

Вместе с тем в ISW не нашли доказательств, опровергающих геолокационные кадры от 7 июля, которые указывали на то, что оккупанты пересекли р. Волчья в пределах центрального Волчанска.

Российский блогер рассказывал, что небольшие украинские штурмовые группы регулярно входят в северное Глубокое, но российские дроны и артиллерийские подразделения якобы дают отпор этим группам ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 июля войска РФ продолжали наступательные действия вблизи Глубокого, Волчанска и Старицы.

Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковской области, заявил, что в этом районе в российских штурмовых группах воюют так называемые "добровольцы" из стран Африки и бывшего СССР.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISWОккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 12 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки и Ольшаны, возле Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, вблизи Макеевки и Невского, у Тернов и Торского 11 и 12 июля.

Украинский военнослужащий, действующий на Купянском направлении, заявил, что оккупанты атакуют небольшими группами от 3 до 7 человек.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 12 июля продолжали наступательные действия под Северском, но подтвержденных продвижений не совершили.

Российские оккупанты 11 и 12 июля продолжали наступательные операции в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись дополнительно на 1,55 км вглубь северо-западнее Раздолевки, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Войска РФ не совершили ни одного подтвержденного продвижения на фоне продолжающихся наступательных операций вблизи Часового Яра 12 июля.

Оккупанты продолжали наступать к крайнему востоку от Часового Яра, возле Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки 11 и 12 июля.

12 июля спикер группировки войск ВСУ "Хортица" полковник Назар Волошин сообщил, что российские захватчики в значительной степени перенесли свое внимание с направления Часового Яра на направление Торецка.

Российские источники утверждали, что войска РФ нанесли удар по украинскому складу боеприпасов вблизи Константиновки.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Войска РФ 12 июля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продолжают продвигаться в рамках Нью-Йорка и приближаются к Торецку как с востока, так и с юга.

Также российские оккупанты 11 и 12 июля продолжали атаковать вблизи Торецка, Железного и Северного.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Российские захватчики недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что оккупанты продвинулись к северо-восточной окраине Новоселовки Первой.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-восточной Новоселовке Первой и закрепили свои позиции в пределах населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские подразделения сосредотачиваются на наступлении на Новоселовку Первую с севера, северо-востока и юго-востока, поскольку этот поселок является последней тактически важной оборонной позицией ВСУ на восточной стороне реки Волчья.

Войска РФ также продолжали наступать в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола и Калинового, Карловки и Яснобродовки 11 и 12 июля.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Российские оккупанты продолжали атаковать к западу и юго-западу от города Донецка, но без подтвержденного продвижения.

Войска РФ наступали вблизи Красногоровки и Георгиевки, возле Парасковеевки, Константиновки и Водяного 11 и 12 июля.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю 12 июля, ударив, как сообщается, по соседнему российскому военному аэродрому.

На кадрах от 12 июля видны столбы дыма близ Мариуполя, а российские и украинские источники сообщали об ударе ВСУ возле мариупольского аэродрома.

Украинский аккаунт с открытым источником опубликовал спутниковые снимки российской системы противовоздушной обороны С-300 вблизи мариупольского аэропорта и предположила, что ВСУ могли нацелить систему С-300.

При этом в ISW не заметили подтверждения украинского удара или полученных в результате повреждений.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

На видео с геолокацией, опубликованном 12 июля, видно, как российские подразделения поднимают триколор в центре Урожайного, хотя российские "военкоры" отмечают, что войска РФ продвинулись в центр поселка, но не захватили весь населенный пункт.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 11 и 12 июля российские оккупанты также наносили удары к югу от Гуляйполя.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 12 июля на западе Запорожской области вблизи Работино и Малой Токмачки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Также 11 и 12 июля продолжались позиционные бои на левобережной части Херсонской области, в том числе близ Кринок.

Российский инсайдерский источник утверждал, что командующий ВДВ и Группировка войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский получил ранения во время украинского удара по штабу этой группировки войск в конце июня.

Перед тем, 3 июля, российский "военкор" заявлял, что 30 июня украинский HIMARS нанес удар по командному пункту российской группировки войск "Днепр" вблизи оккупированного Геническа, и, возможно, был ранен Теплинский. В ISW отмечают, что они не могут независимо проверить эти заявления.

Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 июля по оперативной ситуации рассказали, что на фронте в течение суток произошло 136 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, а также на Кураховском и Торецком направлениях.

Добавим, согласно данным проекта DeepState, Силы обороны выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области после активности российских ДРГ.

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