Оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки и в районе админграницы двух областей: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались 12 июля севернее и северо-восточнее города Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор утверждал, что войска РФ имеют устойчивые позиции на южном берегу реки Волчья в центре Волчанска.

Вместе с тем в ISW не нашли доказательств, опровергающих геолокационные кадры от 7 июля, которые указывали на то, что оккупанты пересекли р. Волчья в пределах центрального Волчанска.

Российский блогер рассказывал, что небольшие украинские штурмовые группы регулярно входят в северное Глубокое, но российские дроны и артиллерийские подразделения якобы дают отпор этим группам ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 июля войска РФ продолжали наступательные действия вблизи Глубокого, Волчанска и Старицы.

Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковской области, заявил, что в этом районе в российских штурмовых группах воюют так называемые "добровольцы" из стран Африки и бывшего СССР.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 12 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки и Ольшаны, возле Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, вблизи Макеевки и Невского, у Тернов и Торского 11 и 12 июля.

Украинский военнослужащий, действующий на Купянском направлении, заявил, что оккупанты атакуют небольшими группами от 3 до 7 человек.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 12 июля продолжали наступательные действия под Северском, но подтвержденных продвижений не совершили.

Российские оккупанты 11 и 12 июля продолжали наступательные операции в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись дополнительно на 1,55 км вглубь северо-западнее Раздолевки, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Войска РФ не совершили ни одного подтвержденного продвижения на фоне продолжающихся наступательных операций вблизи Часового Яра 12 июля.

Оккупанты продолжали наступать к крайнему востоку от Часового Яра, возле Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки 11 и 12 июля.

12 июля спикер группировки войск ВСУ "Хортица" полковник Назар Волошин сообщил, что российские захватчики в значительной степени перенесли свое внимание с направления Часового Яра на направление Торецка.

Российские источники утверждали, что войска РФ нанесли удар по украинскому складу боеприпасов вблизи Константиновки.

Войска РФ 12 июля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продолжают продвигаться в рамках Нью-Йорка и приближаются к Торецку как с востока, так и с юга.

Также российские оккупанты 11 и 12 июля продолжали атаковать вблизи Торецка, Железного и Северного.

Российские захватчики недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что оккупанты продвинулись к северо-восточной окраине Новоселовки Первой.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-восточной Новоселовке Первой и закрепили свои позиции в пределах населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские подразделения сосредотачиваются на наступлении на Новоселовку Первую с севера, северо-востока и юго-востока, поскольку этот поселок является последней тактически важной оборонной позицией ВСУ на восточной стороне реки Волчья.

Войска РФ также продолжали наступать в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола и Калинового, Карловки и Яснобродовки 11 и 12 июля.

Российские оккупанты продолжали атаковать к западу и юго-западу от города Донецка, но без подтвержденного продвижения.

Войска РФ наступали вблизи Красногоровки и Георгиевки, возле Парасковеевки, Константиновки и Водяного 11 и 12 июля.

Украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю 12 июля, ударив, как сообщается, по соседнему российскому военному аэродрому.

На кадрах от 12 июля видны столбы дыма близ Мариуполя, а российские и украинские источники сообщали об ударе ВСУ возле мариупольского аэродрома.

Украинский аккаунт с открытым источником опубликовал спутниковые снимки российской системы противовоздушной обороны С-300 вблизи мариупольского аэропорта и предположила, что ВСУ могли нацелить систему С-300.

При этом в ISW не заметили подтверждения украинского удара или полученных в результате повреждений.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

На видео с геолокацией, опубликованном 12 июля, видно, как российские подразделения поднимают триколор в центре Урожайного, хотя российские "военкоры" отмечают, что войска РФ продвинулись в центр поселка, но не захватили весь населенный пункт.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 11 и 12 июля российские оккупанты также наносили удары к югу от Гуляйполя.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 12 июля на западе Запорожской области вблизи Работино и Малой Токмачки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Также 11 и 12 июля продолжались позиционные бои на левобережной части Херсонской области, в том числе близ Кринок.

Российский инсайдерский источник утверждал, что командующий ВДВ и Группировка войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский получил ранения во время украинского удара по штабу этой группировки войск в конце июня.

Перед тем, 3 июля, российский "военкор" заявлял, что 30 июня украинский HIMARS нанес удар по командному пункту российской группировки войск "Днепр" вблизи оккупированного Геническа, и, возможно, был ранен Теплинский. В ISW отмечают, что они не могут независимо проверить эти заявления.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 июля по оперативной ситуации рассказали, что на фронте в течение суток произошло 136 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, а также на Кураховском и Торецком направлениях.

Добавим, согласно данным проекта DeepState, Силы обороны выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области после активности российских ДРГ.