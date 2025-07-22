Окупанти прориваються числом: яка наразі ситуація під Покровськом
Ситуація біля Покровська залишається напруженою. Росіяни знову ведуть наступ та штурмують укріплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
За даними українських військових, біля Покровська противник проводив активні наступальні дії неподалік:
- Полтавки;
- Володимирівки;
- Миколаївки;
- Променю;
- Сухого Яру;
- Чинушиного.
Також окупанти штурмували наші укріплення в районах Новоекономічного, Звірового, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки та Дачного.
"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - заявили в ОСУВ "Хортиця".
Ситуація на Покровському напрямку
Покровськ і прилеглі райони на сході України продовжують залишатися однією з найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про інтенсивні бої в цьому напрямку.
За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у найближчі місяці російські війська можуть спробувати оточити Покровськ і обійти з заходу укріплення Сил оборони на Донеччині.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно заявив, що в районі Покровська діяла група російських диверсантів, яка намагалася проникнути в місто.
Пізніше в ОТУ "Донецьк" розповіли, що у Покровську підрозділи Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ. Усі спроби прориву противника блокуються.
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