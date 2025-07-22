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Оккупанты прорываются числом: какая сейчас ситуация под Покровском

Вторник 22 июля 2025 08:56
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Оккупанты прорываются числом: какая сейчас ситуация под Покровском Иллюстративное фото: военные рассказали о боях возле Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ситуация возле Покровска остается напряженной. Россияне снова ведут наступление и штурмуют укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным украинских военных, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку:

  • Полтавки;
  • Владимировки;
  • Николаевки;
  • Луча;
  • Сухого Яра;
  • Чинушино.

Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - заявили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и прилегающие районы на востоке Украины продолжают оставаться одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал об интенсивных боях в этом направлении.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в ближайшие месяцы российские войска могут попытаться окружить Покровск и обойти с запада укрепления Сил обороны в Донецкой области.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявил, что в районе Покровска действовала группа российских диверсантов, которая пыталась проникнуть в город.

Позже в ОТГ"Донецк" рассказали, что в Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.

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