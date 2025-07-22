Оккупанты прорываются числом: какая сейчас ситуация под Покровском
Ситуация возле Покровска остается напряженной. Россияне снова ведут наступление и штурмуют укрепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным украинских военных, возле Покровска противник проводил активные наступательные действия неподалеку:
- Полтавки;
- Владимировки;
- Николаевки;
- Луча;
- Сухого Яра;
- Чинушино.
Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного.
"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - заявили в ОСУВ "Хортица".
Ситуация на Покровском направлении
Покровск и прилегающие районы на востоке Украины продолжают оставаться одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал об интенсивных боях в этом направлении.
По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в ближайшие месяцы российские войска могут попытаться окружить Покровск и обойти с запада укрепления Сил обороны в Донецкой области.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявил, что в районе Покровска действовала группа российских диверсантов, которая пыталась проникнуть в город.
Позже в ОТГ"Донецк" рассказали, что в Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.
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