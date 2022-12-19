Окупанти продовжують збільшувати присутність військ навколо Маріуполя, - радник мера

Російські окупанти продовжують збільшувати кількість військового контингенту біля Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
За його словами, у селі Азовське Маріупольського району росіяни розмістили свою військову техніку прямо між будинками мирних жителів. Її кількість у рази перевищує кількість місцевого населення.
"Ангари для сільгосптехніки пристосовані для зберігання вантажівок та БТР", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 грудня до Маріуполя привезли бетонні укріплення. Росіяни намагаються перетворити місто на тилову військову базу.
Також ми писали, що російські окупанти розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування з Росії.
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