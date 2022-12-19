Оккупанты продолжают увеличивать присутствие войск вокруг Мариуполя, - советник мэра

По его словам, в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей. Ее количество в разы превышает количество местного населения.

"Ангары для сельхозтехники приспособлены для хранения грузовиков и БТР", - добавил он.