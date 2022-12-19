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Оккупанты продолжают увеличивать присутствие войск вокруг Мариуполя, - советник мэра

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Мариуполь, Понедельник 19 декабря 2022 16:59
Оккупанты продолжают увеличивать присутствие войск вокруг Мариуполя, - советник мэра Иллюстративное фото: оккупанты продолжают увеличивать присутствие войск вокруг Мариуполя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей. Ее количество в разы превышает количество местного населения.

"Ангары для сельхозтехники приспособлены для хранения грузовиков и БТР", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что 7 декабря в Мариуполь привезли бетонные укрепления. Россияне пытаются превратить город в тыловую военную базу.

Также мы писали, что российские оккупанты разыскивают в Мариуполе дезертиров, сбежавших при транспортировке из России.

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