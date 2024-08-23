Оккупанты продолжают вербовать молодежь на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Российские оккупанты под видом обучения патриотизму продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В частности, враг создает сеть различных патриотических организаций. Так, недавно в селе Веселое Запорожской области было открыто новое отделение так называемой "Молодой гвардии".

В ЦНС подчеркнули, что такие структуры позиционируют себя как платформы для самореализации, развития лидерских качеств и патриотического воспитания.

"Молодежь привлекают к различным пропагандистским акциям и, наконец, к военной подготовке. Им обещают возможность "изменить мир"", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле молодежь становится только инструментом в руках российских захватчиков. Сами же программы ориентированы на набор "пушечного мяса в последующих войнах Кремля".

В ЦНС призвали сообщать о кураторах таких проектов и о случаях вербовки подростков к участию в таких лагерях.

"Каждое преступление должно не остаться без наказания", - резюмировали в Центре национального сопротивления.