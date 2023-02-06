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Окупанти продовжують перекидати надвелику кількість техніки по трасі Донецьк - Маріуполь

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Маріуполь, Понеділок 06 лютого 2023 19:13
Окупанти продовжують перекидати надвелику кількість техніки по трасі Донецьк - Маріуполь Фото: у Маріуполі окупанти зосереджують велику кількість техніки і живої сили (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу і техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як зазначає Андрющенко, росіяни почали переміщення техники, поки що живої сили та БК не лише з Новоазовського напряму.

"Траса Донецьк - Маріуполь: другий день поспіль фіксуємо надвеликий рух техніки. Техніка частково залишається в Маріуполі та районі, але переважно переміщується як в напрямку Бердянську, так і в напрямку Пологів", - зазначає радник.

Зранку РБК-Україна повідомляло, що окупанти використовують порт для накопичення військової сили. Вночі зафіксоване переміщення у порт Маріуполя 8 одиниць реактивних систем залпового вогню, 2 систем ППО типу С-300. Також у порт направили 6 автобусів з солдатами та 6 вантажівок з боєкомплектами.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія стягнула у Маріупольський район понад 30 тисяч окупантів.

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Маріуполь окупанти
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