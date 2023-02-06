Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество техники по трассе Донецк - Мариуполь
Россияне продолжают перебрасывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Как отмечает Андрющенко, россияне начали перемещение техники, пока еще живой силы и БК не только с Новоазовского направления.
"Траса Донецк - Мариуполь: второй день подряд фиксируем сверхбольшое движение техники. Техника частично остается в Мариуполе и районе, но преимущественно перемещается как в направлении Бердянска, так и в направлении Пологов", - отмечает советник.
Утром РБК-Украина сообщало, что оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано движение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300. Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия стянула в Мариупольский район более 30 тысяч оккупантов.
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