Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество техники по трассе Донецк - Мариуполь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отмечает Андрющенко, россияне начали перемещение техники, пока еще живой силы и БК не только с Новоазовского направления.

"Траса Донецк - Мариуполь: второй день подряд фиксируем сверхбольшое движение техники. Техника частично остается в Мариуполе и районе, но преимущественно перемещается как в направлении Бердянска, так и в направлении Пологов", - отмечает советник.