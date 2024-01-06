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Окупанти продовжують грабувати українців на окупованих територіях, - Федоров

Фото: окупанти продовжують грабувати українців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують грабувати українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Федоров повідомив, що спочатку окупанти влаштували "віджим" власності. За його словами, різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.

"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - пояснив мер.

Крім цього, за даними Федорова, окупанти досі продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів.

"Влаштовують рейди, вивчають хто живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством", - заявив він.

Раніше ми писали, що окупанти у Генічеському районі Херсонської області посилюють русифікацію у місцевих школах та змушують дітей на перервах співати гімн РФ.

До того ж російські окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Абрикосівка Херсонської області серед цивільних через підозру в допомозі ЗСУ.

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