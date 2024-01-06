RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты продолжают грабить украинцев на оккупированных территориях, - Федоров

Фото: оккупанты продолжают грабить украинцев на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают грабить украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Федоров сообщил, что сначала оккупанты устроили "отжим" собственности. По его словам, различные банды оккупантов хватали все, что видели, и просто грабили предприятия.

"Теперь пытаются "легализовать" передел имущества, для этого создали комиссию из россиян, которые просто ставят сотрудников перед фактом о новых владельцах", - пояснил мэр.

Кроме этого, по данным Федорова, оккупанты до сих пор продолжают выискивать квартиры, чтобы заселить туда оккупантов и коллаборационистов.

"Устраивают рейды, изучают кто живет, и заставляют людей обязательно оформлять квартиры по российскому законодательству", - заявил он.

Ранее мы писали, что оккупанты в Геническом районе Херсонской области усиливают русификацию в местных школах и заставляют детей на перерывах петь гимн РФ.

К тому же российские оккупанты усилили фильтрационные меры в населенном пункте Абрикосовка Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины