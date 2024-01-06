Оккупанты продолжают грабить украинцев на оккупированных территориях, - Федоров

Федоров сообщил, что сначала оккупанты устроили "отжим" собственности. По его словам, различные банды оккупантов хватали все, что видели, и просто грабили предприятия.

"Теперь пытаются "легализовать" передел имущества, для этого создали комиссию из россиян, которые просто ставят сотрудников перед фактом о новых владельцах", - пояснил мэр.

Кроме этого, по данным Федорова, оккупанты до сих пор продолжают выискивать квартиры, чтобы заселить туда оккупантов и коллаборационистов.

"Устраивают рейды, изучают кто живет, и заставляют людей обязательно оформлять квартиры по российскому законодательству", - заявил он.

Ранее мы писали, что оккупанты в Геническом районе Херсонской области усиливают русификацию в местных школах и заставляют детей на перерывах петь гимн РФ.

К тому же российские оккупанты усилили фильтрационные меры в населенном пункте Абрикосовка Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи ВСУ.

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