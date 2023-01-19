Окупанти продовжують бити по Харківській області: ОВА показали наслідки

Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, також горіли господарські будівлі.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхові багатоквартирні будинки - там вибиті вікна та зруйнований дах. Є попадання до амбулаторії.

Крім того, через обстріл у смт Вільча пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджено вікна корпусу. Також зафіксовано попадання до дитячого садка.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 18 січня (t.me/synegubov)