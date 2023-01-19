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Окупанти продовжують бити по Харківській області: ОВА показали наслідки

Фото: окупанти знову атакували прикордоння Харківської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати Харківську область. Минулої доби ворог атакував кілька населених пунктів, є влучення в цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, також горіли господарські будівлі.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхові багатоквартирні будинки - там вибиті вікна та зруйнований дах. Є попадання до амбулаторії.

Крім того, через обстріл у смт Вільча пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджено вікна корпусу. Також зафіксовано попадання до дитячого садка.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 18 січня (t.me/synegubov)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби атакувала кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.

Також повідомлялося, що вночі 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

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