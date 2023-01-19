Оккупанты продолжают бить по Харьковской области: в ОВА показали последствия

Так, в Купянске вследствие обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, также горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома - там выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

Кроме того, из-за обстрелов в пгт Вильча повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание в детский сад.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 18 января (t.me/synegubov)