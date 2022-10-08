Окупанти продовжили "високий рівень терористичної небезпеки" у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова .

"Для забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 8 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки діятиме: на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекоп Джанкойського та Красноперекопського районів", - написав він.

Зазначимо, що "високий рівень терористичної небезпеки" продовжили після вибуху на Кримському мосту, який прогримів вранці 8 жовтня.