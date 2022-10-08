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Оккупанты продлили "высокий уровень террористической опасности" в Крыму

Фото: оккупанты продлили "высокий уровень террористической опасности" в Крыму (facebook.com/aksenov.rk)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные власти Крыма продлили до 23 октября "высокий уровень террористической опасности" на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал он.

Отметим, что "высокий уровень террористической опасности" был продлен после взрыва на Крымском мосту, прогрмевшего утром 8 октября.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

Позже появились спутниковые снимки моста. Они показывают полную картину разрушений.

Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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КримВзрывКрымский мост