Оккупанты продлили "высокий уровень террористической опасности" в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова .

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал он.

Отметим, что "высокий уровень террористической опасности" был продлен после взрыва на Крымском мосту, прогрмевшего утром 8 октября.