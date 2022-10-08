Окупанти продовжили "високий рівень терористичної небезпеки" у Криму
Окупаційна влада Криму продовжила до 23 жовтня "високий рівень терористичної небезпеки" на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова.
"Для забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 8 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки діятиме: на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекоп Джанкойського та Красноперекопського районів", - написав він.
Зазначимо, що "високий рівень терористичної небезпеки" продовжили після вибуху на Кримському мосту, який прогримів вранці 8 жовтня.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.
Пізніше з'явилися супутникові знімки мосту. Вони показують повну картину руйнувань.
Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.