ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти продовжили "високий рівень терористичної небезпеки" у Криму

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 20:43
Окупанти продовжили "високий рівень терористичної небезпеки" у Криму Фото: окупанти продовжили "високий рівень терористичної небезпеки" у Криму (facebook.com/aksenov.rk)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна влада Криму продовжила до 23 жовтня "високий рівень терористичної небезпеки" на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова.

"Для забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 8 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки діятиме: на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекоп Джанкойського та Красноперекопського районів", - написав він.

Зазначимо, що "високий рівень терористичної небезпеки" продовжили після вибуху на Кримському мосту, який прогримів вранці 8 жовтня.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.

Пізніше з'явилися супутникові знімки мосту. Вони показують повну картину руйнувань.

Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Вибух Крымский мост
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході