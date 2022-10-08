Оккупанты продлили "высокий уровень террористической опасности" в Крыму
Оккупационные власти Крыма продлили до 23 октября "высокий уровень террористической опасности" на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал он.
Отметим, что "высокий уровень террористической опасности" был продлен после взрыва на Крымском мосту, прогрмевшего утром 8 октября.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.
Позже появились спутниковые снимки моста. Они показывают полную картину разрушений.
Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.